الرئيس إلهام علييف: اوصلنا مساعدات مالية وإنسانية الى أكثر من 80 دولة خلال كوفيد-19

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم بمدينة باكو إننا ندعم أصدقائنا في أفريقيا عندما يحتاجون إلى ذلك.

وأشار رئيس الدولة إلى "أنا اوصلنا مساعدات مالية وإنسانية الى أكثر من 80 دولة خلال كوفيد-19 وتقع معظم هذه الدول في القارة الأفريقية وندعم البرامج التعليمية والطبية بمختلف الوسائل".