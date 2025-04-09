وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

الرئيس إلهام علييف: اوصلنا مساعدات مالية وإنسانية الى أكثر من 80 دولة خلال كوفيد-19

الرئيس إلهام علييف: اوصلنا مساعدات مالية وإنسانية الى أكثر من 80 دولة خلال كوفيد-19

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم بمدينة باكو إننا ندعم أصدقائنا في أفريقيا عندما يحتاجون إلى ذلك.

وأشار رئيس الدولة إلى "أنا اوصلنا مساعدات مالية وإنسانية الى أكثر من 80 دولة خلال كوفيد-19 وتقع معظم هذه الدول في القارة الأفريقية وندعم البرامج التعليمية والطبية بمختلف الوسائل".

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