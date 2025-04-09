الرئيس إلهام علييف : نحن من المؤيدين بحكومة سوريا ونأمل في عدم منح الحكومة السورية مجالا للمنافقين من جديد

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إننا آسفين على اتخاذ سوريا خلال القيادة السابقة موقفا مواليا للأرمن ومضادا لأذربيجان.

واكد الرئيس علييف على وجود اتصالات كثيرة بين قيادة أرمينيا ورئاسة سوريا السابقة قائلا إن "حكومة أرمينيا لعلها تظن أن هذا لا يتذكره أحد ولكننا نتذكر جيدا كما نجد الآن أنهم (في أرمينيا – أذرتاج) يحاولون تقديم مساعدة إنسانية إلى روسيا وهذا يدل مرة أخرى على نفاق أرمينيا ونأمل في عدم منح حكومة سوريا مجالا لمثل هؤلاء المنافقين من جديد ونحن المؤيدين بحكومة سوريا."