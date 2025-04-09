الرئيس إلهام علييف : أريد أن يكون إخوتنا في شمال قبرص التركية متأكدين من وقوفنا دوما إلى جانبهم

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إن أذربيجان لعبت دورا فاعلا في حصول جمهورية شمال قبرص التركية على صفة مراقب لدى منظمة الدول التركية ونحن من المبلدان المؤيدة تأييدا فاعلا بهذه القضية ووجهت دعوة الاشتراك إلى الرئيس تتار في اجتماع القمة غير الرسمية في مدينة شوشا وحضرها حيث كان علم شمال قبرص التركية يترفرف هناك أيضا.

وأضاف رئيس الدولة أننا واقفين دوما إلى جانب إخوتنا وكانت سياستنا واضحة على الدوام ولا أجندة أخرى لنا في هذا المجال ولا نفكر إلا في كيفية مساعدة إخوتنا كي يتمكنوا من الحفاظ على دولتهم وهم مستحقون بذلك من حيث التاريخ وفعالياتهم.

وقام الرئيس إلهام علييف بتذكير تصويت قبرص التركية لصالح الاستفتاء العام المعلن من طرف الأمين العام للأمم المتحدة في حينه مقابل تصويت قبرص اليونانية ضده قائلا "فانظروا ماذا حدث؟ جرى قبول قبرص اليونانية للاتحاد الأوروبي عضوا وهذا هذا من العدالة؟ وأعني أن هذا كان نموذجا صارخا لازدواجية المعايير والساسة لا يريدون التحدث عن هذا وأعني انهم لا يريدون أن يعانوا من الصداع وإذا تحدثوا عن هذا لعلهم يواجهوا مشكلات أخرى بجانب الصداع أيضا فلذلك أريد أن يكون إخوتنا في شمال قبرص متأكدين من كوننا على الدوام معهم لكي يتم تأسيس بلدهم كدولة مستقلة وان يتم الاعتراف بها من طرف المجتمع الدولي."