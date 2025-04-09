الرئيس إلهام علييف: أذربيجان كانت وما برحت تقدم دعمها للتعاون بين دول العالم التركي

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إن أذربيجان كانت وما برحت تقدم دعمها للعالم التركي وللتعاون بين الدول الخاصة بالعالم التركي.

وأضاف رئيس الدولة "أننا يربطنا التاريخ وكذلك الجذور العرقية ولغاتنا شبيهة وثقافاتنا وتقاليدنا وعرفنا متشابهة جدا مفيدا "أننا نريد أن تكون هذه المنظمة (منظمة الدول التركية – أذرتاج) أقوى وأن تستهدف إلى نتائج ومن هذا المنطلق كانت أذربيجان على الدوام بذلت كل ما في وسعها وفيما يخص بالعلاقات المتبادلة بين الدول الأعضاء فنتمتع ببيئة جيدة جدا."