الرئيس إلهام علييف: العلاقات مع جورجيا تكسب أهمية استراتيجية بالنسبة لنا

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إن العلاقات مع جورجيا تكسب أهمية استراتيجية بالنسبة لنا وهناك اتصالات تاريخية بين شعبينا.

وأشار الرئيس علييف إلى تحلي جورجيا وأذربيجان منذ بدء فترة الاستقلال بالصداقة والشراكة والتفاهم في المستوى العالي مفيدا "أن منطقة جنوب القوقاز قد تحولت إلى منطقة مهمة استراتيجيا وهذا فعلناه نحن."