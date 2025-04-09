الرئيس إلهام علييف: قد خفضت أذربيجان تخفيضا الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إن أذربيجان قد خفضت تخفيضا الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية.

وأوضح الرئيس علييف "أننا قد أوقفنا العلاقات مع صندوق النقد الدولي خلال فترة رئاستي الأولى ويمكن القول بأننا قد كدنا أوقفنا تعاوننا مع سائر المؤسسات المالية أيضا وإن ديننا الخارجي لا يتجاوز عن 5 مليارات دولار وذلك اقل من 7 في المائة من حجم ناتجنا المحلي الإجمالي ويدل ذلك على اننا لسنا بحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية والتمويل الخارجي."