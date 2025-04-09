الرئيس إلهام علييف: نعمل عملا فاعلا مع شركات صينية الآن

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إننا نعمل عملا فاعلا مع شركات صينية الآن وندعوها لتكون شريكة استراتيجية معنا في مختلف المالات ولا سيما في مجال الطاقة الخضراء.

وأضاف الرئيس علييف أن شركاتهم شركاؤنا في إنتاج وسائل النقل العامة الخضراء ونضع هذا العام حافلات جديدة للخدمة والألواح الشمية التي يتم تركيبها في أذربيجان هي من إنتاج الصين وذلك بجانب مفاوضاتنا مع شركات صينية لتستثمر مباشرا في مجال الطاقة الخضراء أيضا.