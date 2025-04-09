الرئيس إلهام علييف: نريد امتلاك علاقات جيدة مع جميع جيراننا ومن ضمنها إيران

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إننا في انتظار زيارة رئيس إيران أذربيجان هذا الشهر وتأتي تلك الزيارة زيارة مهمة جدا من حيث تطور العلاقات الثنائية والأحداث الإقليمية.

وأضاف الرئيس علييف أن مسؤولي كلا البلدين رفيعي المستوى قاموا بالزيارات المتبادلة خلال الشهور الأخيرة مؤكدا على "أن التطورات الجارية في إيران خلال عملية الانتخابات قد أثارت امتناننا وقد سمعنا من إيران رسائل إيجابية ونريد امتلاك علاقات جيدة مع جميع جيراننا ومن ضمنها إيران ومع إيران أجندة واسعة في مجالي النقل والاقتصاد."