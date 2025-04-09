الرئيس إلهام علييف: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منظمة فاسدة تماما

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إن الخطوات التي تتخذها الرئيس ترمب واعدة جدا ولكنها ليست بنهاية وإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية احدى العمالقة وهي منظمة فاسدة تماما.

وأشار الرئيس علييف إلى إيقاف فعاليات إذاعتي الراديو "أزادليق" وصوت أمريكا" ولكن هذا لم يكن كافيا فيما لفت رئيس الدولة إلى ضرورة منع فعاليات المنظمات التي تخدم للعدوان السياسية مثل هيومان رايتس ووتش وأمنيستي انترنيشنل وترانسبارينسو.