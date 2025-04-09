بحث مسائل إقامة التعاون السياسي والاقتصادي بين أذربيجان وغينيا

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

زارت بعثة حكومية أذربيجانية برئاسة نائب وزير الخارجية يالتشين رفيعيف جمهورية غينيا تلبية لدعوة من الجانب الغيني بهدف إقامة وتوسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية وغيرها بين أذربيجان وجمهورية غينيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن نائب الوزير رفيعيف بحث مع وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والغينيين في الخارج موريساندا كوياتي مسائل التعاون السياسي والاقتصادي بين الطرفين.

كما عقدت اجتماعات مع رئاسات وزارات الزراعة والعمل والخدمة المدنية وشركة النفط الوطنية سوناب في غينيا حيث جرت فيها مناقشات واسعة حول

كما خلال اللقاءات، جرت مناقشات حول اتجاهات التعاون في التجارة والاستثمار والزراعة واستخدام المعادن وغيرها من المجالات لتنمية التعاون بين البلدين فضلا عن إنشاء الإطار القانوني والعقدي وتم تزويد الطرف الغيني بمعلومات واسعة حول مفهوم "أسان خدمت" في أذربيجان.