الرئيس إلهام علييف تناول لدى منتدى أدا العمل الإرهابي المنفذ ضد سفارة أذربيجان في إيران

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

تناول الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو العمل الإرهابي المنفذ ضد سفارة أذربيجان في إيران أيضا.

واعرب الرئيس علييف عن يقينه من أن تلك الحادث كان عملا إرهابيا مدبرا نظاميا ضد أذربيجان مؤكدا "أننا لا يسعنا أن ننسى تلك الأحداث المأساوية" مضيفا أن العامين يمران على تلك الحوادث مشددا على أن مرتكبي ذلك العمل الإرهابي لم يلقوا عقابا حتى الآن وزاد أن تطبيع العلاقات بين البلدين تطبيعا كاملا يتطلب بمساءلة الإرهابي المذكور ومن يقوم وراءه أمام محكمة العدل ومعاقبتهم.