بحث آفاق التعاون بين وكالة الضمان الاجتماعي المستدامة والتشغيلية والبنك الدولي

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

جرى لدى مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع رقم 1 في العاصمة باكو بحث آفاق التعاون مع البنك الدولي.

وجاء في بيان وكالة الضمان الاجتماعي المستدامة والتشغيلية لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن وفد البنك الدولي تعرف على هامش زيارة المركز على الخدمات المقدمة إلى الأهالي فيه فيما أحيط الوفد علما بفعاليات مراكز دوست ومبادئ عملها.

وقيل إن مراكز دوست قدمت الخدمات إلى 3.4 ملايين مواطن حتى الآن وان مستوى رضا المواطنين يبلغ 98.5 في المائة.

وقدم على وفد البنك الدولي عرض مفصل حول مفهوم دوست.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول الشؤون ذات الاهتمام المشترك.