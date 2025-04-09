بحث آفاق تنمية العلاقات الأذربيجانية المولدوفية

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 9 أبريل مع وزير الدولة بوزارة الخارجية المولدوفية سيرغي ميهوف.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الاجتماع شهد مناقشة جوانب التعاون الأذربيجاني المولدوفي في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والطاقة والإنسانية وآفاق تنمية العلاقات وكذلك المسائل الإقليمية والدولية.

وأعرب الطرفان عن وجوب توسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة شددا على أهمية الاستفادة من آفاق تنمية الشراكة في مجال أمن الطاقة.

وأشار الطرفان إلى وجوب دور اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي من حيث مناقشة فرص التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمارات.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

وعقد اليوم كذلك اجتماع المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان ومولدوفا حيث ترأس الوفد الأذربيجاني نائب الوزير سمير شريفوف والوفد المولدوفي وزير الدولة سيرغي ميهوف.