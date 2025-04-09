رئيس الإمارات يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبر الرئيس الإماراتي فيها عن أصدق التهاني والطيب التمنيات سائلا الله عز وجل أن يمن على الرئيس الأذربيجاني بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمة الإسلامية بالرخاء.