نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

بعث نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي فيها عن أحر التهاني والطيب التمنيات سائلا الله عز وجل أن يمن على الرئيس الأذربيجاني بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمة الإسلامية بالرخاء.