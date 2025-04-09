نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

بعث نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة فيها أصدق التهاني والتبريكات سائلا الله سبحانه وتعالى أن يمن على الرئيس الأذربيجاني بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمة الإسلامية بالازدهار والرفاهية.