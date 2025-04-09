رئيسة الاتحاد النسائي العام الإماراتي تهنئ النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني بعيد الفطر المبارك

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

بعثت رئيسة الاتحاد النسائي العام الإماراتي الشيخة فاطمة بنت مبارك ببرقية تهنئة إلى النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقلت رئيسة الاتحاد النسائي العام الإماراتي فيها أصدق التهاني والتبريكات سائلة الله سبحانه وتعالى أن يمن على النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمة الإسلامية بالرفاهية.