ولي عهد دولة الكويت يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

بعث ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل ولي عهد دولة الكويت فيها أصدق التهاني والتبريكات سائلا الله سبحانه وتعالى أن يمن على الرئيس الأذربيجاني بموفور الصحة ودوام العافية وعلى أذربيجان دولة وشعبا بمزيد من التنمية المستدامة والرقي والازدهار وعلى الأمة الإسلامية والعالم بأسره بالخير والبركات.