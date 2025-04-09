نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ورئيسة مركز باكو للإعلام تلتقيان مشاركتين في مشروع "مربي النحل الشاب" في غابالا

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

التقت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة الجمعية الأهلية إيديا ورئيستها ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا مشاركتين في مشروع "مربي النحل الشاب" في غابالا في بيتهما 8 أبريل.

وتحدثت ليلى علييفا على هامش الزيارة مع العائلتين الشابتين اللتين تشاركان في مشروع "مربي النحل الشاب" واهتمت بفعالياتهما واستمعت إلى انطباعاتهما وتجربتهما في مجال تربية النحل وآرائهما بشأن إنتاجية المشروع.

ورفعت المشاركتان ذلك محمدوفا ورفيقة محصودوفا الشكر على الاهتمام والدقة فيما أهديتا ليلى علييفا أول دفعة من العسل.

يذكر أن مشروع "مربي النحل الشاب" الذي يتم تنفيذه منذ عام 2021م بمبادرة الجمعية الأهلية "إيديا" ودعم الصندوق الأذربيجاني للشباب ووكالة الدولة للعمالة وشركة أباد شارك في المرحلة التالية منه في غابالا 60 شابا وقد اخذوا في الحصول على منتجاتهم الأولى.