بحث الوضع الراهن للعلاقات الثنائية الأذربيجانية الروسية في موسكو

موسكو، 9 أبريل، أذرتاج

عقد ممثل الرئيس الأذربيجاني للمهام الخاص خلف خلفوف لقاءات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية للمجلس الاتحادي الروسي غريغوري كاراسين ونائبي وزير الخارجية ميخايل قالوزين وأندريه رودينكو على هامش زيارة عمل قام بها عاصمة الاتحاد الروسي 9 أبريل.

وجاء في بيان سفارة أذربيجان أن اللقاءات شهدت مناقشات أجندة رئاسة أذربيجان مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا ومسائل تحول المؤتمر المذكور إلى منظمة دولية وتنميتها المؤسسية بما فيه خطة التفاعل. وأشيد بممارسة كلا البلدين حوارا بناء على المستويات المختلفة. وجرت الإشارة إلى وجوب مواصلة تدابير تنمية العلاقات الأذربيجانية الروسية ومن ضمنها الاتصالات البرلمانية. وتم التشديد على تمهيد الإعلان عن تفاعل التحالف بين أذربيجان والاتحاد الروسي الموقع عليه في 22 فبراير عام 2022م أرضية متينة للتعاون طويل الأجل فيما بحث الطرفان الوضع الراهن للعلاقات الثنائية في هذا السياق.

كما أشار الجانبان إلى وجوب مواصلة بذل الجهود المشتركة في مجال تعزيز الاستقرار المستدام وبيئة الأمن في منطقتي جنوب القوقاز وبحر الخزر.