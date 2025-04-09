عرض الفيلم الوثائقي لدى مركز نظامي للسينما بمبادرة ليلى علييفا

باكو، 10 أبريل، أذرتاج

عرض بمركز نظامي للسينما 9 ابريل الفيلم الوثائقي "اشتر الآن! مؤامرة التسوق" للمخرج البريطاني نيك ستايسي بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا.

وقدمت في افتتاح العرض إلى حوالي 400 شاب وشابة شاركوا في العرض معلومات مفصلة حول أهمية الاستهلاك المسؤول والتأثيرات طويلة المدى لثقافة الاستهلاك الحالية على البيئة وكذلك كيف يمكن للشباب أن يكونوا أكثر مسؤولية في حياتهم اليومية للمساهمة في الاستدامة البيئية فيما تم التأكيد أن الوعي البيئي والتغيير في عادات الاستهلاك لدى كل فرد من شأنه أن يمهد الطريق للتنمية المستدامة في هذا المجال وأن الشباب ينبغي أن يصبحوا القوة الدافعة لهذه العملية وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن الفعاليات والمشاريع التي تنفذها مؤسسة إيديا لها أهمية كبيرة في تشكيل الفكر البيئي وتثقيف الشباب وتعزيز نمط حياة صحي ومستدام.

ثم عرض الفيلم الوثائقي "اشترِ الآن! مؤامرة التسوق".