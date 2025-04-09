العودة الكبرى: أغدام تستقبل دفعة أخرى من سكانها

باكو، 10 أبريل، (اذرتاج)

تستمر عملية عودة النازحين السابقين إلى قرية صاريجالي بمحافظة أغدام إعادة بنائها وترميمها بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات من الرئيس إلهام علييف.

أفادت وكالة اذرتاج ان قافلة تالية من النازحين السابقين المقيمين في مختلف مناطق الجمهورية إقامة مؤقتة تم توديعها من حي قراداغ للعاصمة باكو وتضم القافلة هذه المرة 39 عائلة مكونة من 153 شخص.

وشكر سكان جبرائيل العائدين إلى وطنهم للرئيس إلهام علييف وللنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على إحاطتهم بالرعاية الشاملة التي تقدمها الدولة. كما أعربوا عن امتنانهم للجيش الأذربيجاني الشجاع وجنودنا وضباطنا الأبطال الذين حرروا أراضينا من الاحتلال وسألوا الله تعالى أن يرحم شهدائنا.

ويذكر أن حوالي 40 ألف شخص يقيمون في الوقت الحاضر في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية ويتضمن الرقم بجانب اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم أولئك الذين يعملون على تنفيذ مختلف المشاريع في تينك المنطقتين وكذلك الذين يؤدون المهام الخدمية في الفروع المحلية التابعة لمختلف المؤسسات والإدارات العامة ولدى مؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والصناعة والطاقة التي استأنفت فعالياتها هنالك.