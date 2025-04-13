المعرض الدولي للاختراعات بجنيف يتوج الجامعة الدولية للرباط

الرباط، 14 أبريل، أذرتاج

خلال الدورة الخمسين للمعرض الدولي للاختراعات بجنيف، الذي تم تنظيمه مؤخرا بجنيف، فازت الجامعة الدولية للرباط، بميداليتين، إحداهما ذهبية، عادت لأسماء برادة.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالرباط، حسب المغرب العربي للأنباء، أن هذا الإنجاز حظي بإشادة لجنة التحكيم الدولية، في سابقة من نوعها بالنسبة للجامعة الدولية للرباط، وذلك عن مشروعها لـ”تخزين طاقة الجاذبية الهجينة"، الأمر الذي يتعلق بنظام مبتكر لتخزين الطاقة يعتمد على الجمع بين الجاذبية باستخدام نظام البكرات والأنظمة الهيدروليكية (أليات تعتمد ضغط السوائل لنقل الطاقة أو توليد الحركة).

من جهتهما، حصل المخترعان أحمد الزغار وماوينا فونغبيدجي على الميدالية الفضية عن مشروعهما الذي يتعلق بطرف صناعي ذكي مزود بنظام تنبيه اهتزازي، يحذر المستخدم عند اقتراب قدمه من الأرض لتفادي الصدمات المفاجئة. وهو ابتكار صمم من أجل إعادة تأهيل أكثر أمانا وراحة بعد العمليات الجراحية.

ويعد هذا المعرض الدولي، الذي يمثل موعدا لا غنى عنه لعشاق الابتكار، منصة تجمع مشاركين من أكثر من 40 بلدا ومنطقة، لتسليط الضوء على تكنولوجيا المستقبل.

وتشهد هذه الدورة الاستثنائية عرض ما يقارب 1050 اختراعا، قدمها مشاركون من مختلف أنحاء العالم.