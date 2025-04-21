الرئيس إلهام علييف: شراكتنا الاستراتيجية تتعزز بمحتوى إيجابي جديد

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في الحديث الصحفي الذي أدلى به لوكالة شينخوا الصينية إنني سعيد بأن العلاقات بين أذربيجان والصين التي تستند إلى تاريخ طويل وتقاليد حميدة تتطور بشكل متصاعد وأن شراكتنا الاستراتيجية تتعزز بمحتوى إيجابي جديد.

وضاف الرئيس علييف أن حوارنا النشط واللقاءات الشخصية والمكالمات الهاتفية وتبادل الرسائل تلعب دوراً لا مثيل له في تعميق العلاقات الثنائية من خلال الاحترام المتبادل والثقة.