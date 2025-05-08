تدشين بيت أذربيجان في الكواشرة بلبنان

باكو، 8 مايو، أذرتاج

أُقيم حفل افتتاح "بيت أذربيجان" في قرية الكواشرة في لبنان.

وجاء في بيان لجنة الدولة لشؤون الجالية أن مشاركين زاروا في حفل التدشين النصبَ التذكاري المكرس لذكرى شهداء حرب قره باغ في قرية الكواشرة.

ثم جرى حفل التدشين الذي انطلق بعزف النشيدين الوطنيين الأذربيجاني واللبناني وبإحياء ذكرى الشهداء الأعزاء.

وقدّم رئيس "بيت أذربيجان" في لبنان خالد إسماعيل معلومات موسعة عن أنشطة المجتمع التركماني والأسباب التي استدعت افتتاح البيت وقال "يمثل افتتاح بيت أذربيجان فرصة ثمينة للتركمان لتعلم تاريخ أذربيجان وأدبها وثقافتها ونحن ممتنون للدولة الأذربيجانية التي أوجدت لنا هذه الفرصة".

وهنأ نائب رئيس اللجنة واقف سيدبكوف أبناء الجالية بهذه المناسبة مشيرًا إلى أن افتتاح بيت أذربيجان في لبنان يعد حادثًا مهمًا لتطوير العلاقات بين البلدين وكذلك بالنسبة لأفراد المجتمع التركماني المقيمين هناك وأضاف أنه " تم افتتاح 30 بيتًا لأذربيجان في 19 دولة حول العالم حتى اليوم ويعكس هذا بوضوح اهتمام الدولة الأذربيجانية والرئيس إلهام علييف بالمواطنين الأذربيجانيين المقيمين في الخارج. وأنا على يقين بأن التركمان المقيمين هنا سيساهمون بشكل كبير في تطوير العلاقات بين البلدين من خلال بيت أذربيجان في لبنان".