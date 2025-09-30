رئيس لجنة شؤون الشتات يلتقي الجالية الأذربيجانية في أوساكا ويكرم دبلومسيي الثقافة في إكسبو 2025م

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

عقد رئيس لجنة الدولة لشؤون الشتات فؤاد مرادوف اجتماعاً مع الجالية الأذربيجانية والأجانب المحبين لأذربيجان في مدينة أوساكا اليابانية وذلك على هامش معرض "إكسبو 2025". ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة في ظل نشاط الجناح الأذربيجاني الذي تم تنظيمه برعاية "مركز حيدر علييف".

وجرى خلال الاجتماع تقديم معلومات مفصلة حول سياسة الشتات التي يقودها الرئيس إلهام علييف ودور النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا في الترويج للثقافة الأذربيجانية على المستوى الدولي. كما تم بحث سبل زيادة فعالية التعاون في مجال أنشطة الشتات.

وأكد السفير الأذربيجاني في اليابان كورسيل إسماعيلزاده على التأثير الإيجابي للقاءات الجالية في تسريع عملية التشبيك وتحدث رئيس مركز الصداقة الأذربيجانية اليابانية خليل كلنتر عن الاندماج الناجح للمواطنين الأذربيجانيين في المجتمع الياباني.

وكانت ذروة الاجتماع هي تقديم "ميدالية عن الخدمة في أنشطة الشتات" للموسيقية المقيمة في اليابان كولناره سفروفا تقديراً لجهودها في مجال الشتات.

واختتمت الفعاليات بعرض فيلم فيديو عن "نصر أذربيجان في حرب الوطن" تلاه برنامج حفل موسيقي شارك فيه فنانون أذربيجانيون ويابانيون. وقد تحول هذا الحفل إلى مهرجان للصداقة والثقافة يجمع التراث الثقافي الغني للبلدين واستقطب اهتمام مئات الزوار لمعرض "إكسبو 2025".