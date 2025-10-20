الرئيس إلهام علييف: من المرتقب ان يحدث افتتاح ممر زنكزور الى نهاية 2028م

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في بيان صحفي أدلى به مع الرئيس لكازاخستاني قاسم جومرد توكايف في 21 أكتوبر في أستانا اليوم ان افتتاح ممر زنكزور من المرتقب ان يحدث الى نهاية عام 2028م.

وأوضح الرئيس علييف ان ممر زنكزور يملك إمكانات عظيمة بجانب سائر الأعمال المنفذة والمخططة حيث سيتم استكمال جميع روابط الطرق البرية والسكك الحديدية الموجودة على أراضي أذربيجان ونأمل في تحقق كل شيء في أراضي سائر البلدان مثل هذه السرعة أيضا للتمكن من تدشين ممر زنكزور الى نهاية عام 2028م.