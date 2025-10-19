فوز المنتخب المغربي ببطولة العالم لاقل من 20 سنة في كرة القدم

الرباط، 20 اكتوبر، شعيب بغادى، اذرتاج

بطريقة رائعة وتقنية كروية متميزة، نجح المنتخب المغربي اليوم بالشيلي من تحقيق لقب بطولة العالم لأقل من 20 سنة في كرة القدم .

افاد مراسل وكالة الانباء اذرتاج في الرباط، ان هذا التتويج العالمي الذي حققه المغرب جاء على حساب نظيره الأرجنتيني وهو أحد أبرز المنتخبات الدولية والذي بحوزته ستة ألقاب في نفس المنافسة خلال مساره الكروي.

المغرب حرر صفحة جديدة و ناصعة في سجل تاريخ كرة القدم المغربية، وهو أول منتخب عربي وإفريقي ينال الكأس العالمية عن جدارة واستحقاق، ليؤكد ما وصلت اليه رياضة كرة القدم المغربية من تالق و نتائج منحته مكانة واضحة ضمن اهم منتخبات الصفوة.

ومنذ اول لقاء له في المنافسة، أبان المنتخب المغربي عن قدرات تقنية وتاكتيكية متميزة، بفضل طاقمه الفني و عناصره التي حلت بالشيلي وهي عازمة على العودة الى المملكة المغربية حاملة الكأس العالمية الثمينة بعد سنوات من العمل الجاد وبفضل استراتيجية انطلقت عبر برامج التكوين العلمي انطلاقا من القاعدة.

المنتخب الأرجنتيني الذي كان من المرشحين البارزين ايضا، لم ينجح في مقاومة قدرات المجموعة المغربية التي قدمت مباراة مثالية دون أخطاء، وتمكنت عن طريق لاعبها المتألق محمد ياسير زابيري، الحائز ثاني أفضل لاعب في المنافسة من تسجيل اجمل أهداف البطولة والخروج بنتيجة الانتصار بحصة (2_0)، هذا وقد تم ايضا تتويج اللاعب المغربي عثمان معمة كأفضل عنصر خلال المنافسة.

وبفضل هذا التتويج، تكرس كرة القدم المغربية مكانتها في أعلى قمة على المستوى الدولي، بفضل علو كعبها و ما تنتجه برامج التكوين الأكاديمي من طاقات و كفاءات تتسابق على جلبها أقوى الأندية الأوروبية وغيرها من الفرق العالمية.

من جهة الجماهير المغربية بالممكلة، لم يمنعها موعد التتويج والذي صادف الثانية بعد منتصف الليل من الخروج و التجمع في شوارع مختلف مدن المملكة معبرين عن فرحتهم وفخرهم بأبطالهم العالميين وشكرهم لكل من ساهم في هذا الإنجاز العالمي غير المسبوق.