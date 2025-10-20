أذربيجان تخطط لإنتاج الأقمار الصناعية محلياً وتطلق قمرها الجديد بواسطة "سبيس إكس"

باكو، 21 أكتوبر، (اذرتاج)

أعلن الرئيس التنفيذي بالنيابة لوكالة الفضاء الأذربيجانية "أذركوزموس" دوناي بديرخانوف في كلمة ألقاها في فعالية بعنوان "فرص من الفضاء: 10 سنوات من مساهمة مراقبتنا الفضائية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية" أن أذربيجان تعتزم الشروع في تصنيع أقمار صناعية في المستقبل القريب.

وأشار بديرخانوف إلى أن العمل جارٍ بالفعل حيث أكمل فريق "البحث والتطوير" التابع للوكالة تدريباً مكثفاً على إنتاج الأقمار الصناعية في إسرائيل على مدار العام ونصف العام الماضي وذلك في إطار مشروع "أذر سكاي-2".

وأضاف أن مرحلة التصميم والتخطيط لـ"مركز تطوير الأجهزة الفضائية" الذي سيضم مصنع إنتاج الأقمار الصناعية ومقر الموظفين قد اكتملت. كما تم تحديد موقع بناء المركز ومن المقرر أن يبدأ البناء في الأشهر القادمة.

وذكر بديرخانوف أن الوكالة اختارت شركة "سبيس إكس" كشركة إطلاق وحاملة للقمر الصناعي الأذربيجاني الجديد مضيفا أنه تم إنشاء شركة فرعية تابعة لـ"أذركوزموس" لأول مرة في تاريخها باسم "تطوير وإنتاج المركبات الفضائية" لدعم تنفيذ مشاريع إنتاج الأقمار الصناعية بكفاءة أكبر.