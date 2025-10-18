إطلاق أول شحنات دولية متعددة الوسائط من الصين إلى أذربيجان عبر مسار جديد

بكين، 18 أكتوبر، أذرتاج

انطلقت أولى شحنات الحاويات الدولية متعددة الوسائط من مدينة كاشغر في منطقة شينجيانغ الأويغورية الذاتية الحكم بشمال غرب الصين على طول مسار يمر بالصين وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وصولاً إلى أذربيجان.

ويعتمد هذا المسار اللوجستي الجديد على وسائل نقل متعددة عبر عدة مراحل:

- بالسكك الحديدية: من مدينتي شيان وتشنغدو الصينيتين إلى كاشغر،

- بالطرق البرية بالشاحنات: من كاشغر إلى مدينة أوش في قيرغيزستان،

- بالسكك الحديدية مجدداً: من أوش إلى ميناء تركمانستان،

- بالطريق البحري: من ميناء تركمانستان إلى باكو في أذربيجان.

ويساهم تفعيل هذا المسار في تعزيز التعاون التجاري واللوجستي وزيادة كفاءة عمليات النقل ويدعم تطوير ممر نقل جديد بين آسيا وأوروبا في إطار مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.