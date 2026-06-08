نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية: التشكيلة الحالية للمنتخب التركي تقترب من مستوى جيل 2002

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

صرح نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية جنكيز حسينزاده للصحفيين بأن المنتخب التركي الذي حقق المركز الـ 3 في بطولة كأس العالم لعام 2002 يمتلك الآن تشكيلة تقترب من مستوى ذلك الجيل الفائز بالميدالية البرونزية.

وأعرب حسينزاده عن ثقته في أن منتخب تركيا سيقدم أداءً قوياً وينافس ببراعة أمام جميع منافسيه في البطولة المقبلة.

يذكر أن مباريات كأس العالم 2026 تجرى في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.