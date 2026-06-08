المحلل السياسي الجورجي: الصيغة الثلاثية بين باكو وأنقرة وتبليسي ركيزة أساسية للهيكل الإقليمي الجديد

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

صرح المحلل السياسي الجورجي غيلا واسادزي لمراسلة وكالة أذرتاج بأن الاجتماع الثلاثي الـ 10 لوزراء خارجية أذربيجان وتركيا وجورجيا في إسطنبول تجاوز الطابع البروتوكولي ليصبح منصة سياسية محورية تشكل المظهر الجيوسياسي والأمني الجديد لجنوب القوقاز.

وأوضح واسادزي أن المحادثات ركزت على 3 مسارات إستراتيجية أولها الأمن الإقليمي المبني على المصالح الحقيقية لدول المنطقة بعيداً عن الإملاءات الخارجية وثانيها آفاق تطوير مسار النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط كبديل آمن للمسارات الشمالية إثر الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً جمركياً وتحديثاً لشبكات الموانئ والسكك الحديدية.

وأضاف الخبير أن المسار الـ 3 يشمل تعزيز الشراكة الطاقية التي تمثلت نجاحاتها في خط أنابيب النفط بين باكو وتبليسي وجيهان وممر الغاز الجنوبي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلع نحو تدشين مشاريع الطاقة المتجددة وتصدير الطاقة الكهربائية الخضراء إلى أوروبا، بما يحول القوقاز من ساحة صراع للقوى الدولية إلى مركز إقليمي مستقل ومستدام.