وزير الصحة الأذربيجاني يبحث تعزيز التعاون مع سفيرة اليونان

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

اجتمع وزير الصحة الأذربيجاني تيمور موساييف مع سفيرة جمهورية اليونان المفوضة وفوق العادة لدى باكو ماريا باباكونستانتينو لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وتبادل الجانبين وجهات النظر حول آفاق الشراكة في مجالات تطوير المنظومة الصحية والتعليم الطبي وإعداد الكوادر المتخصصة وتطبيقات الصحة الرقمية والرعاية الصحية العامة.

واستعرض موساييف الإصلاحات الهيكلية الجارية في القطاع الصحي بالبلد وتسهيل وصول السكان للخدمات الطبية وتحديث البنية التحتية.

ومن جانبها، أعربت السفيرة اليونانية عن شكرها لحسن الاستقبال مؤكدة اهتمام أثينا بتوسيع الروابط الصحية مع باكو ووجود رغبة متبادلة بين الجهات المعنية في البلدين لتطوير العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.