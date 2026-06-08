إرسال 19 مواطنا أذربيجانيا من أفراد طواقم السفن التي تضررت في بحر آزوف إلى وطنهم

باكو، 9 يونيو، (أذرتاج)

تم إرسال 19 مواطنا أذربيجانيا من أفراد طواقم السفن التي تضررت نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة في بحر آزوف يوم 5 يونيو إلى وطنهم.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه من المتوقع وصولهم إلى أذربيجان ظهر يوم 9 يونيو.

وأسفرت عمليات البحث والإنقاذ عن العثور على جثماني قسمة علييف المولود عام 1969 وفؤاد أوروجوف المولود عام 1981.

وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، من المقرر نقل جثامين أربعة من مواطنينا الذين تم العثور على جثامينهم، إضافة إلى مواطنين اثنين من أقاربهم بقيا في مدينة ييسك لمرافقتهم إلى أذربيجان خلال الأيام القليلة المقبلة.