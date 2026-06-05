دبلوماسيون أوروبيون يزورون مدينة كنجة ضمن فعاليات "القرية الأوروبية 2026"

كنجة، 6 يونيو، أذرتاج

زار وفد من دبلوماسيي وسفراء البلاد الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مدينة كنجة الأذربيجانية للمشاركة في فعاليات "القرية الأوروبية 2026".

وأبلغ مراسل وكالة أنباء أذربيجان أذرتاج أن اليوم الأول للزيارة شهد تنظيم مسابقة معرفية بين الشباب واستعراض قيم الاتحاد الأوروبي وأنشطته وشراكته الممتدة لثلاثين عاماً مع أذربيجان مع تنظيم جولات سياحية للضيوف للتعرف على المعالم التاريخية للمدينة العريقة.

وقيل في إحاطة صحفية منظمة أن سفراء بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد يزورون في كنجة لإطلاق الفعالية الرائدة للاتحاد الأوروبي، حيث يشهد ميدان المدينة الرئيسي غداً في تمام الساعة 12:00 ظهراً الافتتاح الرسمي لمهرجان "القرية الأوروبية 2026" الذي ينعقد تحت شعار "30 عاماً من الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان".