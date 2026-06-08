ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في جنوب الفلبين إلى 37 قتيلا

باكو، 9 يونيو، (أذرتاج)

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب جنوب الفلبين أمس إلى 37 قتيلا.

أفادت وكالة أذرتاج أن إدارة الدفاع المدني الفلبينية أعلنت إصابة 456 شخص، فيما لا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين.

وأوضحت السلطات المحلية أن الزلزال ألحق أضرارا بنحو 1900 مبنى في جزيرة مينداناو، من بينها مدارس ومستشفيات ومبانٍ سكنية، مشيرة إلى أن ما يقرب من 1500 مبنى دُمر بالكامل.

كما تعرض مطار جنرال سانتوس الدولي لأضرار نتيجة الزلزال، ما أدى إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية. وأذنت هيئة الطيران المدني الفلبينية عقب الكارثة للطائرات العسكرية والحكومية وطائرات المهام الإنسانية باستخدام المطار لتقديم المساعدات.

وأُعلنت حالة الطوارئ في مدينة جنرال سانتوس.