رئيس المحكمة الدستورية الأذربيجانية يستقبل النائب العام الفييتنامي

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

استقبل رئيس المحكمة الدستورية الأذربيجانية فرهاد عبد اللهييف في 8 يونيو النائب العام الفييت نامي نغوين تيين مع الوفد المرافق له.

وأكد عبد اللهييف خلال اللقاء التطور الناجح لعلاقات الصداقة بين البلدين، مشيراً إلى الدور المحوري للتعاون القانوني وتبادل الخبرات في تعزيز العلاقات الثنائية.

واستعرض رئيس المحكمة آليات الرقابة الدستورية وإجراءات اتخاذ القرارات والإصلاحات الجارية لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في أذربيجان.

ومن جانبه، أعرب النائب العام الفييت نامي عن تقديره لحسن الاستقبال مؤكداً أن توسيع الروابط في مجالات القضاء والادعاء العام يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

واختتم اللقاء بتبادل وجهات النظر حول تطوير العدالة الدستورية والتعاون القانوني الدولي تلاه تبادل الهدايا التذكارية.