بهار مرادوفا: الآليات الرقمية المُسبِّبة للإدمان تؤدي إلى عواقب اجتماعية خطيرة

باكو، 8 يونيو، (أذرتاج)

قالت رئيسة لجنة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة والطفل الأذربيجانية بهار مرادوفا خلال اجتماع اللجان المشتركة المعنية بحقوق الإنسان وشؤون الأسرة والمرأة والطفل وسياسة القانون وبناء الدولة إن مشروع القانون المطروح للنقاش اليوم يعكس تغييرات قانونية بالغة الأهمية ويستهدف قضايا تتعلق بمستقبل أطفالنا وسلامتهم في البيئة الرقمية وحماية الفضاء المعلوماتي للدولة. وأشارت إلى أن حياة الجيل الناشئ وخاصة الأطفال لم تعد تقتصر على البيئة المادية فقط، بل أصبحت البيئة الرقمية هي المجال الأساسي الذي يتشكلون فيه أيضا.

أفادت وكالة أذرتاج أن مرادوفا قالت إن الأطفال اليوم عند النظر بواقعية إلى البيئة الرقمية يتعلمون ويتواصلون ويتشكلون كأفراد من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأنظمة الذكاء الاصطناعي. ويواجهون مخاطر غير مرئية مثل المعلومات المضللة ومحتوى العنف والعدوان والتأثيرات التلاعبية والآليات الرقمية المُصممة لإحداث الإدمان، مشيرة إلى أن هذه التأثيرات لا تقتصر على الفرد فقط، بل تخلق عواقب اجتماعية خطيرة أيضا.

وأضافت: "لأن الطفل الذي يتشكل في هذه البيئة سيصبح غدا مواطنا ينقل منظومة قيم الأسرة والمجتمع إلى المستقبل. وبالنظر إلى النهج الحكومي المتبع حاليا والقرارات الاستراتيجية المعتمدة في هذا المجال، يمكن القول إن هذه القضية أصبحت في أذربيجان سياسة دولة ممنهجة".