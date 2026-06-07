الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران لعرقلة الملاحة البحرية

برلين، 8 يونيو، (أذرتاج)

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران بسبب استمرار التهديدات التي تواجه حركة الملاحة البحرية في الشرق الأوسط.

أفادت وكالة أذرتاج أن العقوبات تشمل شخصين طبيعيين وكيانا واحدا.

وقد أُدرجت في قائمة العقوبات قيادة محافظة هرمزغان التابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري الإسلامي والتي كانت مدرجة أصلا على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي. وذكر الاتحاد الأوروبي أن هذه الجهة تمارس الرقابة على مضيق هرمز وتطلب من السفن معلومات تتعلق بالهوية والشحنات والوجهة النهائية. ويتم منح الإذن بالعبور عبر المضيق وفي بعض الحالات يُشترط دفع رسوم.

ومن بين الشخصين اللذين أُدرجا على قائمة العقوبات محمد أكبر زاده، نائب قائد القوات البحرية للحرس الثوري للشؤون السياسية والمتحدث باسمها. وفقا لتقييم الاتحاد الأوروبي، فقد أطلق تهديدات باستخدام الصواريخ أو الطائرات المسيّرة ضد السفن العابرة لمضيق هرمز.

أما الشخص الآخر حميد حسيني فيُقال إنه بصفته ممثلا لاتحاد مصدّري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية وعضوا في غرفة التجارة الإيرانية روّج لسياسة تقديم المعلومات إلى السلطات الإيرانية وإجراء عمليات التفتيش ودفع رسوم العبور مقابل ضمان المرور الآمن.

وبموجب القرار الأخير، ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للعقوبات ضمن هذه الآلية إلى 26 شخصا وعدد الكيانات إلى 27 كيانا. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى منع الأشخاص المدرجين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.