مقتل 27 مسلحا في شمال غرب باكستان

باكو، 8 يونيو، (أذرتاج)

أعلنت قوات الأمن الباكستانية أنها قتلت 27 مسلحا خلال عمليات نُفذت في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد خلال الساعات الـ72 الماضية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن خدمة العلاقات العامة للقوات المسلحة أن العملية نُفذت في منطقة مير علي بمديرية شمال وزيرستان استنادا إلى معلومات استخباراتية. وخلال اشتباكات عنيفة، تم القضاء على 27 مسلحا.

وذكرت القوات أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. وأضافت أن القتلى شاركوا في هجمات متعددة ضد الجيش الباكستاني.

وتتواصل العمليات في المنطقة ضمن جهود باكستان للقضاء على التطرف وتعزيز الأمن القومي.