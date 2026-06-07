المدعي العام الفييتنامي يصل إلى باكو في زيارة عمل

باكو، 8 يونيو، (أذرتاج)

وصل المدعي العام الفييتنامي نغوين تيين والوفد المرافق له إلى باكو في زيارة عمل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة ان المدعي العام الفييت نامي قام بزيارة ضريح الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف في مقبرة الشرف ووضع إكليلا من الزهور امامه.

كما زار قبور عالمة طب العيون والأكاديمية ظريفة علييفا ورجل الدولة المعروف عزيز علييف والبروفيسور تاميرلان علييف.

كما توجّه أعضاء الوفد إلى مقبرة الشهداء حيث أعربوا عن احترامهم لذكرى أبناء الوطن الذين استشهدوا من أجل استقلال أذربيجان ووضعوا باقات من الزهور على قبورهم.

وخلال اللقاء الذي جمع المدعي العام الأذربيجاني كامران علييف ونظيره الفييتنامي نغوين تيين تم التأكيد على التطور الديناميكي للعلاقات الثنائية بين البلدين بفضل جهود القيادتين السياسيتين في كل من أذربيجان وفييت نام.

وخلال اللقاء، أُشير إلى أن أسس علاقات الصداقة بين البلدين وُضعت منذ عام 1959، عندما قام أول رئيس لفييت نام هو تشي منه بزيارة إلى أذربيجان. وجرى التأكيد بشكل خاص على الدور المهم الذي أدته الزيارة التاريخية التي قام بها الزعيم الوطني حيدر علييف إلى فييت نام عام 1983 بصفته النائب الأول لرئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي في تعزيز العلاقات بين البلدين. وأُشير أيضا إلى أن آلاف الفيتناميين تلقوا تعليمهم في أذربيجان خلال فترة الاتحاد السوفيتي السابق.

ويذكر أن العلاقات الأذربيجانية الفييتنامية شهدت تطورا ديناميكيا بعد استعادة أذربيجان استقلالها بفضل السياسة الناجحة التي انتهجها الرئيس إلهام علييف. وتم التأكيد على أن زيارة رئيس الدولة إلى فيتنام عام 2014 وكذلك الزيارة الرسمية التي قام بها عام 2025 الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام إلى أذربيجان، أسهمتا بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى شراكة موثوقة.

كما استُذكرت خلال اللقاء الزيارة العملية التي قام بها وفد برئاسة المدعي العام الأذربيجاني كامران علييف إلى مدينة هانوي عام 2025 حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين النيابتين العامتين في أذربيجان وفيتنام. وأُشير إلى أن هذه المذكرة أسهمت في تطوير التعاون القانوني بين مؤسستي الادعاء العام في البلدين، فضلا عن توسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب المهنية بينهما.

تم التوقيع على برنامج للتعاون يهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين هيئتي الادعاء العام في البلدين وتكثيف العلاقات القائمة مستقبلا ويشمل البرنامج مجالات مختلفة من عمل النيابة العامة من بينها استرداد الأصول وحماية البيئة.

وفي إطار تطوير التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في فيتنام، تم إعداد مشروع اتفاقية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية وهو يخضع حاليا للإجراءات الداخلية اللازمة في البلدين.

وأعرب نغوين تيين عن شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن المؤسسة التي يمثلها تولي أهمية خاصة لتطوير العلاقات مع أذربيجان ومعبّرا عن ثقته في أن التعاون بين الجانبين سيواصل التوسع خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء تبادلا مثمرا للآراء بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة حيث تم التوصل إلى تفاهمات حول مواصلة التعاون في مجالات تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وتدريب أعضاء النيابة العامة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاجتماع، اطّلع أعضاء الوفد الضيف على معروضات متحف تاريخ النيابة العامة لجمهورية أذربيجان.