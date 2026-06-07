طهران تجهز مواقف السيارات كملاجئ للسكان

طهران، 8 يونيو، (أذرتاج)

تُستخدم مواقف السيارات تحت الأرض في العاصمة الإيرانية طهران كملاجئ للمدنيين، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن قناة "الجزيرة".

قال المتحدث باسم بلدية طهران إنه يوم أمس بدأت قوات الحرس الثوري الإيراني (الحرس الثوري الإسلامي) توجيه ضربات صاروخية إلى إسرائيل. وأوضح الجانب الإيراني أن الضربات الجوية جاءت ردا على العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل مجددا في جنوب لبنان.

وتُعد هذه أول ضربة مباشرة منذ توقف العمليات النشطة بين الطرفين.

ومع قيام إسرائيل اليوم بالرد على الهجمات الإيرانية، تتواصل الهجمات المتبادلة بين الجانبين.