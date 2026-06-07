البطل البارالمبي الأذربيجاني يتوج بذهبية كأس الرئيس للباراتايكوندو في ألمانيا

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

حصد البارالمبي الأذربيجاني صابر زينالوف البالغ 20 عاماً من العمر والمتنافس في الوزن الـ 58 كجم الميدالية الذهبية في بطولة "كأس الرئيس" بنورنبرغ الألمانية بعد فوزه على التركي حمزة ترهان والروسي أسخات أكماتوف.

يذكر أن زينالوف توج بذهبية جائزة روما الكبرى قبل ثلاثة أيام فقط.