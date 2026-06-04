بيان وزارة الخارجية بشأن الهجوم على سفينتين في بحر آزوف كان على متنهما مواطنون أذربيجانيون

باكو، 5 يونيو، (أذرتاج)

تعرضت ليل أمس سفينتان تجاريتان أجنبيتان لهجمات بطائرات مسيّرة وكان على متنهما 25 مواطنا أذربيجانيا. ولا تعود ملكية السفينتين إلى أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن المتحدث الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجيزاده قال ردا على استفسار من وسائل الإعلام المحلية بشأن الهجمات على السفن التي كان على متنها مواطنون أذربيجانيون في بحر آزوف إن معلومات وردت من روسيا تفيد بأن الهجوم أسفر عن مقتل 5 مواطنين أذربيجانيين وإصابة 3 آخرين.

وأضاف أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى المركزي في مدينة ييسك لتلقي العلاج.

وقال حاجيزاده: "تقوم وزارة الخارجية حاليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والبعثات الدبلوماسية لبلادنا وكذلك الهيئات المعنية في الدول ذات الصلة بشأن هذه القضية. وقد توجه عدد من موظفي سفارتنا في روسيا إلى موقع الحادث. كما أن أوضاع مواطنينا وعودتهم إلى الوطن وتقديم الدعم القنصلي اللازم لهم جميعها أمور تخضع للمتابعة المباشرة.

ونعرب عن خالص تعازينا لأسر وذوي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".