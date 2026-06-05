منتخب أذربيجان لكرة السلة الثلاثية للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم

باكو، 6 يونيو، أذرتاج

تأهل منتخب أذربيجان الوطني لكرة السلة الثلاثية للسيدات إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم المقامة في العاصمة البولندية وارسو عقب فوزه المثيرة على نظيره الليتواني بنتيجة 14-12 بعد التمديد لشوط إضافي في مباراة الملحق.

ويلتقي المنتخب الأذربيجاني تحت قيادة المدرب راتومير ديليتش مع نظيره الألماني في مواجهة حاسمة لخطف بطاقة المربع الذهبي.

هذا وكان المنتخب قد استهل مشواره في البطولة ضمن المجموعة الأولى محققاً الفوز على مدغشقر بنتيجة 21-13 وتشيكيا بنتيجة 14-11 وبولندا بنتيجة 20-13 مقابل خسارة وحيدة أمام هولندا بنتيجة 13-19.