موسكو تربط علاقاتها المستقبلية مع يريفان بالخطوات الفعلية للقيادة الأرمينية

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو تعتزم بناء علاقاتها المستقبلية مع أرمينيا بناءً على الأفعال الحقيقية لقيادتها، مشيرةً إلى وجود رغبة لدى المجتمع الأرميني لتطوير العلاقات الثنائية ومواصلة التكامل الأوراسي.

وأضافت أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 يونيو أظهرت استقطاباً حاداً في المجتمع.

وأكدت زاخاروفا أن اتخاذ القرارات دون مراعاة آراء كافة الفئات يمكن ان يؤدي إلى مزيد من الانقسام والتراجع الاقتصادي في البلد، مشددةً على اهتمام موسكو الدائم بأرمينيا قوية وسيادة حقيقية، متمنيةً للشعب الأرميني الشقيق السلام والازدهار.