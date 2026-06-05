أرمينيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي عشية التصويت لتجديد تشكيلة البرلمان

باكو، 6 يونيو، أذرتاج

تتأهب أرمينيا لإجراء الانتخابات البرلمانية غداً بمشاركة 18 قوة سياسية ومنها 16 حزباً وتحالفان حيث دخل البلد اليوم 6 يونيو مرحلة "الصمت الانتخابي" وحظر الدعاية. ووفقاً للنظام النسبي، يتنافس المرشحون على 105 مقعد على الأقل، حيث تبلغ نسبة الحسم لدخول البرلمان 4 في المائة للأحزاب و8 في المائة للتحالفات السياسية.

وتشير التوقعات الإعلامية والشعبية إلى انحصار المنافسة بين ثلاثة قوى رئيسية وهي حزب "التعاقد المدني" الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الحالي نيكول باشينيان وتحالف "أرمينيا القوية" برئاسة سامفيل كارابيتيان إضافة إلى تحالف "أرمينيا" المتكتل خلف الرئيس السابق روبرت كوتشاريان.