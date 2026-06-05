خبيرة روسية: انخفاض مستوى بحر الخزر مستمر نتيجة تزايد معدلات التبخر

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

أكّدت إيلينا أوستروفسكايا وكبار الباحثين في مركز البحوث الهيدروميتورولوجية للاتحاد الروسي أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة ببحر الخزر وحوض الأنهار المغذية له، مما أدى إلى زيادة تدفقات التبخر بشكل كبير.

وأوضحت أوستروفسكايا في كلمتها خلال الندوة العلمية التحليلية المنعقدة في باكو بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن هيمنة الكتل الهوائية الجافة والقادمة من الصحاري المحيطة وتراجع الكتل الرطبة الأطلسية يعززان هذا الارتفاع الحراري.

وأشارت استناداً إلى نماذج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى توقع استمرار انخفاض منسوب البحر في السنوات القادمة ومع ذلك، لفتت الانتباه إلى أن تغير مستوى البحر يعد ظاهرة طبيعية رافقت تاريخه الطويل، حيث تظهر الدراسات المناخية القديمة والقياسات الـمستمرة خلال القرنين الـماضيين موجات متعاقبة من الارتفاع والانخفاض.