زلزال في بحر الخزر

باكو، 10 يونيو، (اذرتاج)

تم تسجيل هزات أرضية في بحر الخزر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المركز الجمهوري للخدمة الزلزالية التابع للأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم أن زلزالا بلغت قوته 3 درجات وقع في الساعة 08:55 بالتوقيت المحلي.

وبحسب مكتب أبحاث الزلازل بلغ عمق بؤرة الزلزال 48 كيلومترا.