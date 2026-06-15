نائب وزير الخارجية : قضايا بحر الخزر البيئية طرحت في اجتماعات بون

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

صرح نائب وزير خارجية أذربيجان يالتشين رفيعيف لوسائل الإعلام الأذربيجانية بأنه جرى تنظيم فعالية مخصصة لانخفاض منسوب مياه بحر الخزر لأول مرة ضمن مؤتمرات بون للمناخ وذلك بمبادرة من ليلى علييفا.

وأوضح رفيعيف أن اجتماعات بون تعد من أهم المنصات الدولية بعد مؤتمر أطراف المناخ الكوب، مشيرا إلى أن الفعالية حظيت باهتمام كبير من ممثلي الدول المطلة على بحر الخزر والبلاد الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأضاف نائب الوزير أن الأهمية القصوى للفعالية تكمن في جذب الانتباه الدولي نحو المشكلات البيئية التي يواجهها بحر الخزر، مؤكدا أن الأفكار والمبادرات المطروحة ستؤخذ في الاعتبار ضمن الأنشطة المستقبلية للجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة والحكومة الأذربيجانية.